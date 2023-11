Com salários de até R$ 12,8 mil Dnit lança concurso público com 100 vagas

Com 100 vagas para cargos de nível superior, o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) lançou nesta sexta-feira (24) o edital de abertura de concurso público. As oportunidades estão distribuídas por todo o país e também haverá a formação de cadastro reserva.

As vagas tem como requisito o nível superior e são para o cargo de analista nas áreas administrativa e de infraestrutura e transporte. Os salários são de R$ 10.249 e R$ 12.812, respectivamente. Com carga horária de 40 horas semanais, os aprovados também contarão com auxílio-alimentação de R$ 658.

Distribuição de vagas: analista administrativo (39 vagas); Contabilidade (7 vagas); Tecnologia da Informação (4 vagas) e analista em infraestrutura e transportes (50 vagas).

As inscrições devem ser feitas das 16h do dia 27 de novembro até as 16h de 26 de dezembro, no site da FGV (Fundação Getúlio Vargas). A taxa é de R$ 120 para todos os cargos e o pagamento poderá ser feito até o dia 27 de dezembro.O candidato poderá optar por até três unidades de lotação por cargo.

As provas serão objetivas e discursivas, e serão aplicadas no dia 18 de fevereiro de 2024, além de avaliação de títulos. Os testes serão aplicados em dois turnos.

Confira o edital aqui.

