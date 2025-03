Dnit prorroga prazo de obras e interdiÃ§Ã£o sobre ponte em Aquidauana vai atÃ© 31 de marÃ§o

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou a prorrogação do prazo de conclusão dos serviços emergenciais da ponte sobre o Vazante IV, localizada no km 86,2 da BR-419, que liga Aquidauana a Rio Verde de Mato Grosso que manterá o trecho interditado até o dia 31 de março.

Conforme a entidade, houve identificação de danos estruturais adicionais durante as obras de reparo, que não haviam sido identificadas nas avaliações preliminares, que estavam previstas para encerrarem no dia 13 de março.

Conforme o ofício imitido pelo departamento, a complexidade da estrutura e a dificuldade de acesso contribuíram para que os danos passassem despercebidos anteriormente. Após a remoção de partes comprometidas da ponte, a exposição de elementos internos revelou a necessidade de reparos mais amplos e estruturais.

O Dnit informou que é "imprescindível ampliar os trabalhos de reparação para garantir a segurança e durabilidade da ponte", tanto para o tráfego de veículos quanto para o de pedestres.

A Superintendência Regional do Dnit no Estado de Mato Grosso do Sul está tomando as providências necessárias para garantir que o serviço seja concluído com a qualidade exigida, e a ponte retome a segurança para os usuários da BR-419.

