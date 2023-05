Família pede doação para transfusão de sangue de jovem com anemia

Preocupados com a urgência de transfusão de sangue para estudante Luana Maciel Machado de 13 anos, familiares compartilham nas redes sociais pedidos de doação de sangue para a jovem que tem anemia falciforme, uma doença caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue.

De acordo com a publicação da tia, Luana que desde os 4 anos de idade passa por esses procedimentos em razão da doença e foi internada no último dia 30 de abril, no entanto, para não correr risco de infecção, ela foi mandada para casa até que um doador compatível seja encontrado para a transfusão sanguínea.

"Luana está com a hemoglobina dela 5.6 corre risco, não achamos um doador compatível com a fenotipagem sanguínea que ela precisa", escreveu a mãe, Jessica karoline. Luana não pode ser transfundida embora já tenha sangue no hospital O+, por isso a mãe também pede que quem doar em nome de Luana Maciel Machado mande uma foto da carta de crédito sanguíneo, disponibilizada no Hemocentro Coordenador. "Eles vão fazer exame no sangue e ver a compatibilidade".

No Hemosul Coordenador, na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304 em Campo Grande, as doações podem ser feitas de segunda a sexta das 7h às 17h e aos sábados das 7h às 12h.

Na Santa Casa e no Hospital Regional (HRMS), as doações são das 7h às 12h – de segunda a sexta-feira.

