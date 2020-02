“Doguinho” aparece em shopping da capital e administração procura donos

Um cachorro sem raça definida apareceu na segunda-feira (10), nas dependências do Shopping Norte Sul Plaza, e foi acolhido pela equipe administrativa do estabelecimento que busca informações que ajudem a localizar o (a) proprietário (a) do pet.

O “doguinho”, como carinhosamente é chamado, é macho e tudo indica que ele é um filhote. “Ele está com uma coleira, bem alimentado e hidratado”, disse a assessoria em mensagem encaminhada ao JD1 Notícias para divulgação.

A suspeita da equipe do shopping é que o animal tenha fugido dos donos. Caso não apareça alguém responsável, o cachorrinho será doado. A assessoria também busca parceria com uma clínica ou ONG para recebê-lo, já que o shopping não tem estrutura que ele necessita para a permanência.

Se você for o dono (a), quiser adotá-lo ou recebê-lo em sua clínica, entre em contato pelo (67) 999382679.

