Dois ganhadores da Nota MS Premiada levarão R$ 50 mil, cada

Os consumidores que realizaram suas compras no mês de abril e incluíram o Cadastro de Pessoa Física (CPF) na nota fiscal já podem conferir o resultado do quarto sorteio do Nota MS Premiada acessando o site www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o CPF.

No total foram 273 sorteados. Dois ganhadores da sena e 271 da quina. Os acertadores do prêmio principal vão levar R$ 50 mil cada um, e os da quina irão receber R$ 738,00 cada um. O sorteio ocorreu no último sábado (30) pelo concurso da Mega-Sena.

Para receber a premiação o ganhador tem que informar os dados bancários no momento em que efetuar o cadastro no site www.notamspremiada.ms.gov.br. “Validado o cadastro, as informações obtidas já são enviadas para o pagamento nas datas já previstas”, ressaltou o chefe da Unidade de Educação Fiscal, Amarildo Cruz.

De acordo com o Decreto 15.341/19, o ganhador tem até o 15º dia do mês subsequente ao sorteio para efetuar o cadastro no site Nota MS para receber o prêmio no dia 20 (vinte) do mesmo mês. Se o ganhador efetuar o cadastramento do 16º dia até o último dia do mês, ele receberá o prêmio no dia cinco do outro mês.

Conforme Lei 5.463/19, os prêmios irão prescrever no prazo de 90 dias contados do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à data do sorteio. Para resgatar a premiação, não é exigido documento físico.

Informações, dúvidas ou fazer reclamações, o consumidor pode contatar a equipe da central de atendimento pelo telefone 3389-7801 ou enviar mensagens via WhatsApp que responde pelo mesmo número. Confira as dezenas sorteadas: 10 23 31 37 58 59.

