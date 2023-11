Dois projetos da AGEMS ganham prêmio de inovação na gestão pública

A Agência Estadual de Regulação (AGEMS) foi a vencedora, com dois projetos premiados, do Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública – Eixo Econômico e Ambiental.

O “Sistema Free Flow/MS – Integração da Fiscalização Tributária com o Controle Regulatório”, feito em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda, foi eleito em 1º lugar como prática inovadora de sucesso.

Na mesma categoria, a agência sul-mato-grossense levou o 3º lugar com o projeto “Fazenda Corredor”. Pela premiação, a AGEMS foi premiada com R$ 12 mil e R$ 6 mil respectivamente.

O vice-governador José Carlos Barbosa, a primeira-dama, Mônica Riedel, o diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis, e as diretoras Rejane Monteiro e Iara Marchioretto estiveram presentes na cerimônia de premiação.

“É pelas entregas dos nossos servidores que o Estado é referência para o Brasil. Estamos muito felizes com nossos dois prêmios. Inovação, gestão, criação, é tudo o que queremos dentro dessa grande família AGEMS. Quem ganha com isso é o Mato Grosso do Sul”, disse Barbosa.

