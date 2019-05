Dois super poços serão perfurados em Dourados

Matheus Henrique, com informações da Assessoria

A Sanesul está executando obras em Dourados para a ampliação do sistema de abastecimento de águas, entre elas a perfuração de dois super poços que juntos deverão produzir 450 mil litros de água por hora. Os dois super poços são de aproximadamente 600 metros de profundidade.

Um dos poços será perfurado às margens da avenida Guaicurus (saída para as universidades UEMS e UFGD) e o outro está sendo construído na rua Hiran Pereira de Matos, esquina com a rua Arlindo Borba, no bairro Vila Norte.

O diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, destaca que as obras asseguram o fornecimento de água tratada e ampliam o abastecimento de água para Dourados. “A Sanesul executa serviços de qualidade em abastecimento de água e esgotamento sanitário, contribuindo com o desenvolvimento local. Esses novos poços foram planejados para atender a demanda atual e futura da população”, disse.

Walter ainda afirma que toda a água distribuída pela Sanesul passa por um controle rigoroso. “A empresa possui 11 laboratórios, um central em Campo Grande e outros dez regionais. Um desses laboratórios fica em Dourados, na Avenida Presidente Vargas, e todos os dias os técnicos responsáveis fazem as análises que comprovam a qualidade da água distribuída”, finalizou.

