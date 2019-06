Dono da Havan insulta manifestantes de Dourados

Manifestantes que participaram do ato denominado "Greve Geral", na sexta-feira (14) em Dourados, foram chamados de “baderneiros” pelo proprietário das lojas Havan, Luciano Hang. O comentário realizado publicamente com duras críticas ao grupo na rede social do empresário.



Conforme o Dourados News, os manifestações da "Greve Geral" em Dourados tiveram início na manhã da sexta, na Praça Antônio João. Durante a tarde, o grupo se concentrou em frente a sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e depois realizou caminhada e panfletagem na avenida Marcelino Pires, posteriormente alguns se concentraram em frente a Havan.



Ao saber do ocorrido, o empresário Luciano Hang publicou um vídeo com parte do movimento que ocorreu em frente ao estabelecimento. Junto com as imagens, ele escreveu mensagem com insultos ao grupo.

“Baderneiros, malandragem hoje na nossa loja de Dourados, MS. Coitados, não gostam de trabalhar, são fracassados, invejosos e derrotados. Querem sempre viver as custas dos outros”, disse em trecho da divulgação.



Ele questionou ainda na publicação, se os manifestantes queriam o calar. Hang se declara publicamente como apoiador das ideias da extrema direita. Na publicação, ele aponta “bandeiras vermelhas”.



“Olhem as bandeiras. Vermelhas [...]Querem me calar? Será que estou incomodando? [...]”. Clique aqui para acessar a publicação de Luciano Hang.



Confira a mensagem na íntegra



"Baderneiros, malandragem hoje na nossa loja de Dourados, MS. Coitados, não gostam de trabalhar, são fracassados, invejosos e derrotados. Querem sempre viver as custas dos outros. Sanguessugas. Olhem as bandeiras. Vermelhas. Não deveriam estar na Venezuela? Querem me calar? Será que estou incomodando? Se jogar uma carteira de trabalho desaparecem todos. Kkk".

