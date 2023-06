Manoel Gomes, o "Caneta Azul", ao vivo no JD1, domingo às 10h

Neste domingo (4), o cantor Manoel Gomes, dono do hit “Caneta Azul” estará no JD1 Notícias, um dia após sua apresentação, no Eden Lounge - Bar e Restaurante em Campo Grande.

Manoel Gomes é dono de mais de 21 mil canções e estourou na internet após cantar seus hits. Aproveitando que estará em solo campo-grandense, o cantor marca presença no estúdio do JD1 Notícias às 10h da manhã. A entrevista será transmitida ao vivo pelo Faceboo k e Youtube do JD1 Notícias.

