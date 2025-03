Dono do Hotel Jandaia, Valdir Vieira morre aos 63 anos

O empresário Valdir Vanderlei Vieira, faleceu aos 60 anos depois de perder uma batalha contra um câncer de pâncreas. A morte do dono do Hotel Jandaia foi confirmada pela família.

Conforme o apurado, Valdir descobriu o câncer há 5 meses e estava fazendo tratamento contra a doença. Durante a quarta-feira (12), ele teria passado mal e precisou ser internado, ficando aos cuidados médicos no Hospital Nove de Julho, localizado na cidade de São Paulo. Porém, ele não resistiu e acabou falecendo na quinta-feira (13).

Vieira construiu seu legado ao lado do pai, Pedro Vieira de Góes, sendo um dos proprietários do Hotel Jandaia. Além de ser empresário tradicional da rede hoteleira, Valdir também atuava no agronegócio.

O empresário deixa esposa, um casal de filhos e dois netos.

Seu corpo será transladado de São Paulo para Campo Grande, onde será velado a partir das 7h de sábado (15), no Cemitério Parque das Primaveras. O sepultamento está previsto para as 10h, no mesmo local.

