Donos de jazigos em cemitérios públicos tem 30 dias para realizarem reparos

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial do Município, nesta segunda-feira (12), o chamamento público a população sobre a readequação dos Cemitérios Públicos Municipais.

Conforme o publicado, os titulares de jazigos nos cemitérios Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião/Cruzeiro tem um prazo de 30 dias para impermeabilização do solo, além de reparos necessários e limpeza geral dos túmulos. Caso não sejam cumpridas as medidas, os terrenos serão revertidos para posse da Prefeitura.

Contando a partir desta segunda-feira, os proprietários ou representantes legais dos donos dos jazigos tem até 30 dias para comparecer nos cemitérios, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, onde receberão orientações sobre o projeto estrutural de readequação, com informações sobre medidas e materiais a serem utilizados nos túmulos e gavetas.

