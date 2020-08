Dourados: Gaeco mira em contratações de 2016

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) deflagrou na manhã desta sexta-feira (14) a Operação “Gambiarra” em Dourados.

A Operação tem por objetivo averiguar a prática de fraudes em contratações diretas visando à prestação de serviços de manutenção predial em unidades escolares da cidade de Dourados, ocorridas em 2016, e que teriam beneficiado uma empresa.

Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão decorrentes de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca.

Deixe seu Comentário

Leia Também