Dourados proíbe consumo de bebidas alcoólicas

A Prefeitura de Dourados decretou nesta quinta-feira (30), a proibição do consumo de bebida alcoólica no shopping e na praça de alimentação, nos restaurantes e similares a partir das 20h no município.

Ainda conforme o decreto publicado no Diário Oficial do Município, os restaurantes e similares, com exceção do shopping - que ficará aberto até as 21h , poderão funcionar até as 22h, mas, o consumo de bebida alcoólica só poderá ser feito até as 20h.

A medida vale a partir de amanhã, quando inicia o novo toque de recolher em Dourados, que passa a ser das 22h às 05h. Conforme o decreto, fica mantida a vedação de consumo de bebidas alcoólicas nas vias públicas da cidade.

Além disso, a nova medida mantém a suspensão de funcionamento das atividades de bares, conveniências e tabacarias, que poderão atender somente por entrega em domicílio (delivery), retirada expressa sem desembarque (drive-thru) e/ou retirada em balcão (take away), em caso de formação de fila, deve ser respeitada a distância de dois metros entre uma pessoa e outra, e uso obrigatório de máscaras. Fica vedado o consumo no local.

