Dráuzio Varella e Marcos Pulga realizarão palestra para servidores públicos

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, a prefeitura de Campo Grande traz o especialista Marcos Pulga que apresentará um Stand Up sobre desenvolvimento profissional. Marcos também assinará um convênio para ofertar mais de 40 cursos voltados para os servidores. E, na terça-feira (29), o médico Dráuzio Varella realizará uma palestra com o tema “Como evitar, enfrentar e superar a depressão”.

Os dois eventos estão diretamente ligados ao Programa de Valorização dos Servidores Públicos, uma iniciativa assumida pela atual gestão municipal, e são voltados exclusivamente para servidores públicos do município.

O secretário municipal de gestão Agenor Mattiello, diz que o número de servidores licenciados devido a quadros de depressão aponta quase dois mil casos. “Isso nos chamou atenção e resolvemos investigar as causas e, neste sentido, decidimos trazer a autoridade máxima neste assunto aqui no Brasil, que é o Dr Dráuzio Varella, um reconhecido médico que entende bem do assunto e coleciona vários artigos e livros publicados sobre o tema”.

O Stand Up será nesta segunda-feira (28) no auditório da UEMS, a partir das 13h30. A palestra “Como evitar, enfrentar e superar a depressão” acontecerá a partir das 19h, no Diamont Hall que fica localizado na Avenida Mato Grosso Nº 4840.

Deixe seu Comentário

Leia Também