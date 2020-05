Drogaria é autuada por vender "coquetel anticovid"

Sarah Chaves, com informações do Em Tempo

Uma drogaria foi interditada parcialmente na quinta-feira (30) por oferece oferta de medicamentos antimicrobianos para supostamente combater a Covid-19, na zona Leste de Manaus, no Amazonas.

Os fiscais da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus), realizaram a ação e foram ao local para apurar denúncia sobre a aplicação do “coquetel anticovid”, composto por antibióticos como Benzetacil e outros medicamentos de uso hospitalar.

A farmácia tem licença sanitária válida até dezembro deste ano, mas não tem autorização para realização de serviços farmacêuticos como aplicação de medicamentos injetáveis.

O estabelecimento também não tem autorização para o comércio de produtos sujeitos a controle especial.

A fiscalização encontrou várias pessoas que aguardavam atendimento do farmacêutico no interior da loja, portando uma senha de atendimento e cupom fiscal com comprovante de pagamento do coquetel medicamentoso.

