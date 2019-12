Irregular, Viação São Luiz é "cancelada" temporariamente

A Viação São Luiz teve suspensão temporária determinada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) na segunda-feira (2), devido a interdição de quatro linhas que serão atendidas provisoriamente pelas empresas Viatur e Expresso Itamaraty. A notificação é válida até o dia 10 de dezembro.

De acordo com a agência de regulação, as empresas começaram a substituição já na segunda e foram orientadas a aceitar os bilhetes adquiridos pelos passageiros anteriormente.

As linhas que tiveram as operações suspensas da Viação são: 030 Três Lagoas - Campo Grande; 057 Três Lagoas – Costa Rica; 089, Campo Grande – Aparecida do Taboado; e 146, Costa Rica – Campo Grande. Apenas a primeira será executada pela Viatur. As demais, pela Expresso Itamaraty.

A medida leva em conta a necessidade de garantir aos usuários do transporte rodoviário intermunicipal um serviço com pontualidade e em condições de segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem.

Segundo a Agepan a Viação São Luiz, não estaria executando os serviços de acordo com os padrões e programas operacionais estabelecidos, como apontam dois processos administrativos instaurados em 2018 e 2019 para monitoramento e fiscalização.

A Agepan ainda ressalta que no período de suspensão, serão reavaliadas as condições operacionais da transportadora

Deixe seu Comentário

Leia Também