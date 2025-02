Duolingo anuncia 'morte' da mascote em campanha de marketing

Nesta terça-feira (11), o Duolingo surpreendeu seus usuários ao anunciar a "morte" de sua icônica mascote, a coruja Duo, em uma ação de marketing que rapidamente viralizou nas redes sociais.

O anúncio foi feito nos perfis oficiais da empresa no X (antigo Twitter) e no Instagram, em tom irônico e bem-humorado: "Com muito pesar, comunicamos o falecimento do Duo, no dia 11 de fevereiro de 2025. Após uma longa jornada de aprendizado e crescimento, o Duo nos deixou, deixando para trás uma marca indelével no coração de todos que acompanharam sua trajetória".

A notícia rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do dia, gerando uma onda de memes e especulações entre os usuários.

O Duolingo alimentou ainda mais a brincadeira ao insinuar que "autoridades estavam investigando um rapper canadense" como suspeito da "morte" da mascote, em uma referência ao cantor Drake.

A provocação ocorreu após o rapper Kendrick Lamar mencioná-lo durante o show do intervalo do Super Bowl, o que gerou grande repercussão nas redes sociais.

No Instagram, a empresa aproveitou a comoção para promover sua assinatura paga, pedindo que os fãs comentassem o número do cartão de crédito "para serem automaticamente inscritos no Duolingo Max em memória de Duo".

Duo se tornou um verdadeiro ícone da Geração Z, consolidando sua base de fãs principalmente no TikTok, onde o perfil americano do Duolingo conta com 15,7 milhões de seguidores e o brasileiro, 7,4 milhões.

A campanha publicitária contou com a participação de marcas brasileiras, que embarcaram na brincadeira. Grandes empresas como McDonald’s, Natura, Riachuelo, OLX, Galinha Pintadinha, Canva, Serasa, Tinder e Nubank fizeram publicações criativas mantendo o episódio como verdadeiro.

"Meus sentimentos à equipe. Quando é o churrasco de comemoração?", brincou a Serasa. Já a Riachuelo sugeriu um novo produto: "Duo virou camisa de saudade (já posso até colocar pra vender no site)".

A ação continuou nesta quarta-feira (12), quando a empresa publicou um pedido de "privacidade" sobre a causa da morte da mascote: "Várias empresas, influenciadores e amigos mandando mensagens no privado para membros da equipe de Marketing perguntando a razão do óbito. Peço que respeitem nosso momento de privacidade. Equipe Duolingo Brasil".

Na postagem mais recente, Lilyth, conhecida como Lili, assumiu o controle das redes sociais e declarou: "Não me perguntem o motivo da morte, porque eu também não sei. Mas tomei conta das redes para mim!". O Duolingo está entre as marcas mais mencionadas nas redes sociais nesta quarta-feira (12).

an important message from Duolingo pic.twitter.com/jTTT680yVs — Duolingo (@duolingo) February 11, 2025

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também