Dupla com som do carro alto é autuada por poluição sonora

Uma operação na madrugada deste sábado (19) na avenida General Cândido Rondon, na área central da cidade de Corumbá, fez com que duas pessoas tivessem o aparelho de som do veículo apreendido e fossem autuadas em flagrante, por emissão de som acima dos limites permitidos por lei.

O trabalho realizado foi uma operação em conjunto da Polícia Militar Ambiental juntamente com o 6º Batalhão, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agência de Trânsito de Corumbá.

Os policiais utilizando decibelímetro mediram a pressão de som em dois veículos encontrados ligados em alta potência.

Um veículo VW Gol, pertencente a um homem de 30 anos, residente no bairro Santo Antônio, em Ladário estava com emissão de som em 83 decibéis. Em outro veículo, um Fiat Palio, pertencente a uma mulher também de 30 anos, residente no bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande, foi medida a pressão de som emitida que perfez 80 decibéis.

As aparelhagens foram apreendidas. Os infratores foram autuados administrativamente e multados pela PMA em R$ 5 mil cada um. Eles também responderão por crime ambiental de poluição sonora, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.

