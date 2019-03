Durante caça a porcos, filho mata acidentalmente o próprio pai

Da redação com Agência Brasi

Nelson Kreulich, 59 anos, morreu na tarde de domingo (3) após dar entrada na Santa Casa de Campo Grande, o homem foi ferido por arma de fogo. Ele foi atingido, acidentalmente, pelo próprio filho enquanto praticavam caça a porcos no municipio de Bandeirantes.

Conforme o boletim de ocorrência, Nelson e o filho de 36 anos estavam em uma fazenda praticando caça a porcos, quando a vítima resolveu ir até o interior da mata, fazer com que os animais fossem em direção ao seu filho que estava com uma espingarda tipo cartucheira.

Pouco tempo depois o filho percebeu a movimentação na mata, atirou na intenção de alvejar um dos porcos, mas o pai acabou entrando na linha de tiro e foi atingido no braço esquerdo, antebraço esquerdo, tórax, pescoço e coxa esquerda.

Ele foi socorrido e encaminhado para Santa Casa, onde passou por cirurgia, porém não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. Consta, no boletim de ocorrência, que o autor dos disparos não compareceu à Delegacia pois ficou em estado de choque. O caso foi registrado como homicídio culposo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e lesão corporal culposa.

