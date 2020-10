Durante vídeoaula professor diz que "se estupro é inevitável, relaxa e goza"

Sarah Chaves, com informações do G1

Durante uma aula na faculdade particular de medicina, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, um professor fez uma comentário infeliz que acabou viralizando nas redes sociais.

Na videochamada, realizada na terça-feira (29), o professor Samir Samaan Filho afirma: “Bora lá? Bora pra acabar logo, né? É aquela coisa: se estupro é inevitável, relaxa e goza pra acabar logo”

A fala foi gravada pelos próprios estudantes. No momento, alguns alunos reagiram e em seguida o docente responde: “Nada, esqueçam! Quem escutou, escutou; quem não escutou, deixa para lá”, disse, depois de ser questionado. O caso, no entanto, ficou registrado e repercutiu rápido.

O professor e pediu demissão após ter feito o comentário. Em nota, Samir diz: “Lamento profundamente pelo ocorrido. Utilizei uma frase extremamente infeliz. Ainda na aula percebi o erro e pedi desculpa. E entendendo a gravidade, pedi demissão no dia seguinte. Aos meus alunos, à minha família, aos meus amigos e colegas de trabalho e a todos que tomaram conhecimento desse episódio, as minhas mais sinceras desculpas”.O docente disse ainda que, após o caso, fez uma reunião com os universitários e se desculpou pela declaração.

“Peço desculpas pela forma que me expressei. Isso era uma brincadeira que a gente fazia na época da faculdade e não foi no sentido de falar em relação às mulheres, de forma alguma”, disse o professor.

A faculdade confirmou que o professor não trabalha mais no local. “A direção informa que o docente não integra mais o quadro de colaboradores. A instituição permanece à disposição dos estudantes”, afirma a Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte.

Alunos gravaram a fala do professor, ouça:

