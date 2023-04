E a Mega-Sena? Acumulou mais uma vez e prêmio salta para R$ 37 milhões

Nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado (1°) e agora, o prêmio sai da casa dos R$ 4 milhões e salta para os R$ 37 milhões programados para o próximo concurso, na quarta-feira (5).

Veja quais foram os números sorteados através do concurso 2579: 05 - 10 - 26 - 35 - 38 - 44.

Sem vencedores no prêmio principal, pelo menos 109 apostas beliscaram a quina e levaram R$ 21.479,95 para casa. Enquanto 5.186 jogadores fizeram a quadra e receberão R$ 644,95.

Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio.

A aposta mínima agora custa R$ 4,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60.

