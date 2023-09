E a Mega-Sena? Loteria acumula outra vez e prêmio sobe para R$ 9 milhões

A Mega-Sena passou mais uma vez em branco no último concurso realizado na noite desta quinta-feira (28) e o prêmio que já estava acumulado, voltou a subir e agora poderá pagar R$ 9 milhões.

Os números sorteados foram 09 - 30 - 34 - 44 - 54 - 55. O próximo concurso será feito neste sábado (30).

Pelo menos 15 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 105.633,81. Houve também 1.319 apostas vencedoras com quatro números, com cada uma ganhando R$ 1.716.13.

Para concorrer você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio.

A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60.

