É DO SUL! Influenciador participa de evento na Capital e comete gafe ao confundir MS com MT

O influenciador digital Felipe Theodoro está em Campo Grande para participar do lançamento oficial do Capacita +, e já chegou cometendo um errinho bem comum entre os visitantes de Mato Grosso do Sul. Chamou MS de Mato Grosso.

Conhecido por seu bom humor e autenticidade nas redes sociais, o influenciador arrancou risadas logo ao chegar em Mato Grosso do Sul ao cometer uma confusão comum: chamou o estado de "Mato Grosso", erro que ele mesmo reconheceu e debochou em seguida.

A gafe foi registrada em um vídeo durante o café da manhã no quarto de hotel, onde Felipe comentou com bom humor o deslize. “Eu sei, eu sei, é Mato Grosso do Sul!”, disse ele. Em seguida, publicou stories com reações de seguidores corrigindo a confusão e reforçando: “É do SUL!”.

A confusão entre os dois estados, que foram oficialmente divididos em 1977, ainda acontece com frequência, especialmente entre visitantes de outras regiões do Brasil.

Além do deslize geográfico, Felipe também comentou em seus stories sobre a chipa, tradicional lanche sul-mato-grossense feito à base de polvilho e queijo. Surpreso com o quitute, confessou que ainda não conhecia a iguaria.

Felipe será um dos destaques do talk show previsto na programação Capacita +, uma nova trilha de conhecimento voltada ao empreendedorismo feminino, promovida pelas associadas da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia.

O evento acontece nesta terça-feira (3), a partir das 13h, no auditório do Bioparque Pantanal, com entrada gratuita. E Felipe irá compartilhar experiências sobre comunicação, desenvolvimento pessoal e liderança nos negócios.

