É HOJE! Cerveja com 50% de desconto em três bares da capital

O “Dia Livre Sem Imposto CG” promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, junto com os bares Saideira, Velfarre e Água Doce Cachaçaria, acontece nesta quinta-feira (30), na capital e os comerciantes ressaltam a “importância de protestar contra alto custo dos impostos pagos para garantir entretenimento ao trabalhador”.

Ao JD1 Notícias, o proprietário do Saidera Classic Bar, Roberto Ferreira, ressaltou a importância do evento. “O interesse principal é protestar. Achei bem bacana, ações desse tipo sempre foram feitas com a gasolina e hoje a CDL ampliou esse protesto na cerveja, em bares, de forma descontraída”, destacou.

O presidente da CDL, Adelaido Vila, destacou que a iniciativa de realizar o evento em bares serve também de conscientização. “Para ressaltamos a importância, também, do "Maio Amarelo", realizamos parcerias com aplicativos de carona compartilhada para que o consumidor tenha seu happy hour e chegue com segurança à sua casa”, explica.

A ação inicia às 17 horas, cada bar terá 20 caixas de cerveja e uma marca específica para a promoção. No Saidera, o Brahma (litrão) será vendida a R$ 3,99; Velfarre venderá a Itaipava (600 ml), a R$ 5,40; Água Doce optou pela Antártica Original (600 ml) a R$ 6,00.

Confira os endereços:

Saidera Classic Bar – rua José Antônio, esquina com Rua Dom Aquino

Velfarre - rua José Antônio, 990

Água Doce Cachaçaria - rua José Antônio, 194

