É Mato Grosso do SUL! Roupa Nova erra nome do Estado em pleno aniversário

Campo Grande recebeu na noite desta terça-feira (10) o Roupa Nova, e com o show se encerrando pouco depois da meia-noite, já na madrugada desta terça-feira (11), o grupo deixou um presente pra lá de desagradável para o aniversário da emancipação de MS: Errou o nome do Estado.

A gafe do grupo foi parar nas redes sociais, o que causou indignação de muitos, principalmente por ela ocorrer bem no aniversário de 46 anos desde que Mato Grosso do Sul se emancipou de Mato Grosso.

“Ou é de sacanagem ou é burrice”, disse um dos usuários. Outros apontaram as visitas anteriores do grupo ao Estado, e que eles já deveriam ter aprendido a diferença entre os dois.

A página do Instagram Passeando em Campo Grande postou o vídeo do momento que a banda se despede do show chamando o Estado de Mato Grosso. Confira aqui.

