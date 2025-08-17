E nada de ganhador! Prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 65 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado neste sábado (16), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 65 milhões.
Os números sorteados no concurso 2.902 foram: 08 – 21 – 22 – 42 – 45 – 48. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer neste sábado (26).
Conforme a Caixa Econômica, 70 apostas acertaram a quina e vão embolsar R$ 40.125,94 cada uma. Outros 4.919 apostadores acertaram quatro números e irão receber R$ 941,23 cada um
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Reportar Erro
