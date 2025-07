E nem é dia 24 ainda: 'Lua cheia do veado' poderá ser vista em todo Brasil nesta quinta

Nesta quinta-feira, espectadores de todo o Brasil poderão observar a chamada "Lua cheia do veado", se as condições climáticas forem favoráveis, claro.

O fenômeno leva esse nome por marcar o período em que os veados machos do Hemisfério Norte, também chamados de bucks, começam a desenvolver seus novos chifres, uma referência vinda de tradições indígenas da América do Norte.

Seu ápice acontecerá perto das 17h30 (horário de Brasília), mas o melhor momento para ver a Lua será no início da noite, logo após o pôr do sol, quando ela começar a surgir no horizonte com seu tom alaranjado característico.

Para quem pretende observar, a dica é procurar um local com boa visibilidade do céu e pouca poluição luminosa, não é preciso usar telescópio, mas binóculos simples podem ajudar a ver detalhes como as manchas escuras da superfície do satélite natural.

Além do nome mais conhecido, essa Lua cheia também é chamada de “Lua do trovão”, em referência às tempestades comuns em julho no Hemisfério Norte.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também