É pra valer! Zé Felipe entra com pedido de divórcio e guarda compartilhada dos filhos

Zé Felipe deu entrada no processo de divórcio com Virginia Fonseca, após o anúncio da separação feito pelo casal em maio deste ano.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (26) pelo colunista Leo Dias. O processo, que visa formalizar os termos da separação e a guarda dos filhos, foi protocolado no Tribunal de Justiça de Goiás na última quarta-feira (25).

Segundo a equipe do sertanejo, o pedido não inclui solicitação de guarda exclusiva. O documento menciona o regime de guarda compartilhada, com o lar materno como referência principal, o que significa que os filhos continuarão residindo com a mãe, mas sob a responsabilidade legal de ambos os pais.

“Quando há menores envolvidos é necessário que haja um processo judicial. Zé Felipe não pediu a guarda dos filhos. No processo é mencionada guarda compartilhada tendo como referencial o lar materno”, afirmou a assessoria do artista em nota oficial.

Durante o casamento, Zé Felipe e Virginia tiveram três filhos: Maria Alice, de 4 anos; Maria Flor, de 2; e o caçula José Leonardo, de 9 meses. Desde a separação, os dois têm demonstrado manter uma convivência harmoniosa.

O cantor, inclusive, se mudou para uma casa no mesmo condomínio da ex-esposa, o que facilita o convívio com os filhos.

O término da relação foi anunciado em 27 de maio, por meio de um post conjunto no Instagram. Na ocasião, o casal destacou que a decisão foi tomada de forma madura e respeitosa, priorizando o bem-estar da família.

“Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Amamos vocês e tudo que representam”, escreveram.

