E vai subindo! Mega-Sena passa em branco e prêmio sobe para R$ 130 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (17), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 130 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.877 foram: 03 - 05 - 15 - 37 - 54 - 57. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer no sábado, dia 21, em razão do feriado na quinta-feira (19).

Esse foi o 11º sorteio seguido da Mega-Sena em que não houve ganhadores do prêmio principal.

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 164 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 36.981,33. Os 9.724 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 891,01.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também