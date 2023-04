Eclipse híbrido: Fenômeno raro deve ocorrer nesta quinta-feira; entenda

Ocorre na madrugada desta quinta-feira (20) o primeiro eclipse solar de 2023, mas infelizmente, para os brasileiros amantes de astronomia, o evento não poderá ser visto do Brasil.

No entanto, quem estiver na Austrália, Timor Leste e Indonésia poderá ver um evento muito especial, um eclipse híbrido, que só acontece cerca de um vez a cada dez anos.

Nesse tipo de evento astronômico, dependendo da localização do espectador, ele pode ver ou um eclipse solar anular, quando a Lua não bloqueia totalmente o Sol e cria um "anel de fogo" no céu, ou um eclipse solar total, quando nosso satélite natural “cobre” o sol por completo, deixando somente a corona, a atmosfera do Sol, visível.

Essa diferença se dá devido a maneira como um eclipse funciona. Devido a distância da Terra em relação ao Sol, a Lua aparenta ter o mesmo tamanho que nosso astro no céu, mas assim como uma pessoa no horizonte parece ser menor, tudo não passa de um truque de perspectiva.

A Lua então age bloqueando a luz do Sol que chega ao nosso planeta, e dependendo do posicionamento, pode resultar em algum dos dois eclipses que serão presenciados.

Onde acompanhar

Para os amantes de astronomia que ainda querem acompanhar o eclipse, a NASA, agência espacial estadunidense, fará uma transmissão ao vivo do evento através do canal oficial do órgão no YouTube .

Próximos eclipses no Brasil

O próximo eclipse que será visível no Brasil ocorrerá em 14 de outubro e será um anular, porém, o evento só poderá ser visto em certas regiões do Brasil. Observadores nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul verão um eclipse parcial na data, com parte do Sol ocultada pelo nosso satélite.

Logo em seguida, entre os dias 28 e 29 de outubro, ocorre o último eclipse do ano, um parcial, que para a tristeza de entusiastas, só será visível de uma pequena parte do Brasil.

