Eclipse solar de 2027 será o mais longo do século

Um dos fenômenos astronômicos mais aguardados do século está previsto para acontecer em 2 de agosto de 2027: um eclipse solar total que promete escurecer os céus por até 6 minutos e 23 segundos, tornando-se o mais longo eclipse solar do século XXI em sua duração máxima.

De acordo com o The Economic Times e o site especializado Space.com, o evento já foi apelidado de "eclipse do século", não apenas por sua longa duração, mas também pela abrangência geográfica de sua trajetória.

A faixa de totalidade — onde o Sol será completamente encoberto pela Lua — passará por áreas densamente povoadas do sul da Europa, norte da África e partes do Oriente Médio, o que deve aumentar significativamente o interesse e a visibilidade global do fenômeno.

Onde será visível?

O eclipse total será visível em diversos países, incluindo: Espanha, Gibraltar, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen, Omã e Somália.

Comparações e próximos eventos

O último eclipse de duração semelhante ocorreu em 1991, com 7 minutos e 2 segundos de escuridão total visíveis em partes do México e da América Central.

Já o próximo eclipse de longa duração, após o de 2027, está previsto apenas para 2114, com 6 minutos e 32 segundos de totalidade.

