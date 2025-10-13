Eclipse solar mais longo ocorrerá em 2186, diz NASA

Um eclipse solar sem precedentes, que vai “apagar o sol” por 7 minutos e 29 segundos, está previsto para ocorrer em 16 de julho de 2186, segundo o FAQ de eclipses da NASA.

O fenômeno será o eclipse solar mais longo registrado em 12 mil anos, criando um verdadeiro apagão natural durante o dia em algumas regiões do planeta.

No Brasil, o eclipse será apenas parcial, mas ainda assim impressionante, conforme destaca a Revista Oeste. A experiência de observar um eclipse solar total, no entanto, ficará restrita a outros países em algumas ocasiões futuras.

O próximo eclipse total mais próximo ocorrerá em 2 de agosto de 2027, com duração de mais de seis minutos, visível apenas no norte da África e no Oriente Médio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também