Eclipse solar mais visto da história "passará longe" do Brasil; entenda

Acontecerá em 8 de abril um eclipse solar total, que é quando a Lua bloqueia totalmente o Sol, que segundo projeções, deverá ser o mais visto da história, mas para a tristeza dos entusiastas da astronomia brasileiros, ele não será visível do Brasil.

No dia, ele começará a ser visível no México, depois, irá atravessar os Estados Unidos até sair da América do Norte pelo litoral do Oceano Atlântico na Terra Nova, no Canadá. Durante toda sua duração, ele não será visível no Brasil.

Diferente de outros eclipses solares totais, a coroa solar, a camada mais externa, será mais visível do que no último eclipse solar total, que ocorreu em 2017. Isso ocorre devido a um aumento recente na atividade solar.

Segundo estimativas recentes, cerca de 31,6 milhões de pessoas moram nos 322 km do trajeto do eclipse, mais que o dobro do último eclipse.

Depois do eclipse solar total de abril de deste ano, outro só poderá ser observado 2044.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também