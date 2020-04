Economia assusta mais que pandemia, diz pesquisa Ranking

A pandemia do novo coronavírus reflete na economia e nos próximos meses será possível ter a dimensão do impacto, que os campo-grandenses já classificam como muito grande. É o que mostra o levantamento do Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa.

Questionados sobre qual será o impacto da economia de Campo Grande devido ao novo coronavírus, 65,50% responderam que será muito grande. 21,33% falaram que será médio. Os que acreditam ser pequeno são 6,25 dos entrevistados. Veja:

Em outro levantamento, foi perguntado ao entrevistado o que ele mais tem medo: do coronavírus ou do desemprego? 67,33% responderam sobre o desemprego e 31%, o coronavírus. Veja o gráfico completo:

A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 7 de abril deste ano, quando 1,2 mi pessoas foram entrevistadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também