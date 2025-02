Edison Araújo da Fecomércio é homenageado com medalha 'Destaque da Década'

Uma das mais altas honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Campo Grande, a medalha "Destaques da Década de Reconhecimento Juvêncio César da Fonseca", foi entregue nesta quarta-feira (12), ao presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, pelas mãos do vereador Ronilço Guerreiro, autor da proposta.

Instituída em 2024, a medalha reconhece personalidades que prestam relevantes serviços a Campo Grande e ao Estado.

Edison Araújo lembrou que Juvêncio César foi, além de amigo pessoal, um político visionário e que impulsionou o desenvolvimento tanto de Campo Grande quanto do Estado, na época que ocupou o cargo de senador do Estado. "É uma honra muito grande receber este título. Ele reforça nossa convicção de que estamos no caminho certo e aumenta nossa responsabilidade em sempre buscar ações que tragam benefícios para a população e para os empresários, verdadeiros propulsores da economia do nosso Estado", afirma o presidente.

Ronilço Guerreiro destacou o ato solene lembrando que não é apenas um símbolo, mas que reforça a importância de se homenagear empreendedores que atuam pelo desenvolvimento da economia. "Edison Araújo, por meio do Sistema Comércio, atua no fomento deste estado e da sociedade, e a Câmara Municipal, através de seus vereadores, reconhece o legado que está sendo construído. São ações que trazem esperança no coração da nossa população", diz.

