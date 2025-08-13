Organização divulga chamada pública para patrocinadores da Marcha para Jesus 2025

O Conselho de Pastores de Campo Grande, por meio do Ministério Atos de Justiça, lançou edital de chamamento público para empresas e organizações interessadas em patrocinar a Marcha para Jesus 2025, marcada para 26 de agosto em Campo Grande.

O evento deve atrair cerca de 30 mil participantes. As cotas de patrocínio variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil, com benefícios como divulgação de marca, menções durante a programação e espaço promocional. O prazo para manifestação de interesse vai até 20 de agosto.

Os fornecedores individuais, grupos formais e informais deverão apresentar a documentação para habilitação na Av. Ministro João Arinos, 4136, Bairro Tiradentes. O contato também pode ser feito por email [email protected] ou no contato (67) 99915-4863 (Pastor Gustavo Prado).

Confira o edital completo no link.

