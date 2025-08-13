Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Organização divulga chamada pública para patrocinadores da Marcha para Jesus 2025

As cotas variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil, com benefícios como divulgação de marca, menções durante a programação e espaço promocional

13 agosto 2025 - 11h36Sarah Chaves
Foto: Reprodução/PMCGFoto: Reprodução/PMCG  

O Conselho de Pastores de Campo Grande, por meio do Ministério Atos de Justiça, lançou edital de chamamento público para empresas e organizações interessadas em patrocinar a Marcha para Jesus 2025, marcada para 26 de agosto em Campo Grande.

O evento deve atrair cerca de 30 mil participantes. As cotas de patrocínio variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil, com benefícios como divulgação de marca, menções durante a programação e espaço promocional. O prazo para manifestação de interesse vai até 20 de agosto.

Os fornecedores individuais, grupos formais e informais deverão apresentar a documentação para habilitação na Av. Ministro João Arinos, 4136, Bairro Tiradentes. O contato também pode ser feito por email [email protected] ou no contato (67) 99915-4863 (Pastor Gustavo Prado).

Confira o edital completo no link.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fórum de Campo Grande
Justiça
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" na Capital é absolvido
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Justiça
STF divulga balanço e confirma mais de 630 condenações por atos de 8 de janeiro
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Justiça
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Desaparecido no Caiçara, Tony precisa de ajuda para voltar para casa
Geral
Desaparecido no Caiçara, Tony precisa de ajuda para voltar para casa
Bilhete de aposta da Mega-Sena
Geral
Mega-Sena não tem apostas vencedoras e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões
"Antes da Rosa": Poesias de Karol Duarte ganham fomento da Fundação de Cultura
Geral
"Antes da Rosa": Poesias de Karol Duarte ganham fomento da Fundação de Cultura
Conselheiro Ronaldo Chadid está afastado da função pelo STJ - Foto: Departamento de Comunicação do TCE MS
Justiça
Ministro do STJ determina continuidade do afastamento de Ronaldo Chadid do TCE-MS
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Lavanderia contratada em Dourados é alvo de inquérito do MPF
Foto: SAD
Geral
Inscrições para o concurso da Polícia Civil terminam amanhã (14)
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS instaura investigação sobre contratação de professores em Miranda

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas