Edital do concurso de professores em Campo Grande passa por retificação; confira

A Prefeitura de Campo Grande realizou uma retificação no edital do Concurso Público voltado à contratação de Cargos Efetivos de Professor para a Secretaria Municipal de Educação. A notificação oficial foi publicada no Diogrande desta quarta-feira, dia 27, e engloba modificações na tabela 14.1 do Edital de Abertura.

A responsável por assinar o comunicado é Evelyse Ferreira Cruz Oyadomari, Secretária Municipal de Gestão.

O certame oferece um total de 323 vagas para cargos de professor, com remuneração inicial a partir de R$3.671,07. A responsabilidade pela execução do certame ficará a cargo do Instituto Avalia, cuja sede está localizada em Maringá/PR.

