Edu Guedes é diagnosticado com câncer no pâncreas

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, noivo da também apresentadora Ana Hickmann, foi diagnosticado com câncer no pâncreas.

Ele passou por uma cirurgia neste sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para retirada de nódulos detectados na região.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o tumor foi identificado após uma série de exames realizados recentemente, motivados por uma crise renal que levou o apresentador a ser internado de emergência.

Durante a internação, Edu sofreu com uma infecção e precisou passar por mais de um procedimento cirúrgico devido ao comprometimento dos rins. Foi durante essa investigação médica mais aprofundada que os nódulos pancreáticos foram encontrados.

Até o momento, o estado de saúde atual de Edu Guedes não foi divulgado oficialmente.

