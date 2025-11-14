Educação de MS abre seleção para docentes temporários

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED) abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que vai formar banco de reserva de docentes temporários para atuação na Rede Estadual de Ensino em 2025. O certame oferece vagas para profissionais de nível superior em 15 cargos distribuídos entre Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, modalidades e Educação Especial, com atendimento previsto para todos os 79 municípios do Estado

.As inscrições abertas desde quinta-feira (13) seguematé 25 de novembro às 17h (horário de MS). O processo deve ser realizado exclusivamente pelo site do Instituto Avalia (www.avalia.org.br), responsável pela organização da seleção. A taxa de participação é de R$ 70,00.

A remuneração segue o padrão conforme cada cargo a partir de R$ 7.512, e carga horária prevista no edital SAD/SED/FDT/2025 .

Além da inscrição, o processo seletivo inclui prova objetiva, marcada para 7 de dezembro de 2025, envio online de títulos até 5 de dezembro, publicação de gabaritos, período de recursos e avaliações presenciais para candidatos cotistas. A classificação final está prevista para 26 de janeiro de 2026.

O banco de reserva formado servirá para suprir demandas da Rede Estadual ao longo do ano letivo.

