Ex-presidiários recebem oferta de trabalho e regularização de documentos

Para resolver um dos problemas mais comuns quando se fala em pessoas que foram presas ou que estão saindo do regime prisional, que é a dificuldade de recomeçar a vida da maneira certa, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) realizou uma ação conjunta com a Funsat (Fundação Social do Trabalho) e a Junta Militar, no Escritório Social de Campo Grande.

Com o objetivo de ofertar vagas de trabalho, regularizar documentos e orientar egressos e pré-egressos do sistema prisional e seus familiares.

Os trabalhos foram coordenados pela Diretoria de Assistência Penitenciária com a participação de policiais penais do Escritório Social e do Estabelecimento Penal de Regime Aberto e Casa do Albergado. Foram atendidos todos que compareceram ao equipamento, sendo acolhidos e ouvidos, para que pudessem receber a assistência necessária.

“Sabemos que muitos, ao saírem da prisão, onde permanecem por longo período, ficam desorientados, sem saber por onde recomeçar e com o apoio das entidades envolvidas, no dia de hoje, eles tiveram auxilio para tentar resolver a principal demanda que aflige esse público, a falta de documentação e de oportunidade de trabalho”, destacou a diretora do Escritório Social, Tânia Harden.

O Escritório Social é um equipamento público, de adesão voluntária que procura orientar, encaminhar e garantir o acesso desses cidadãos as políticas públicas de educação, saúde, assistência social, trabalho e renda, dentre outros serviços importantes para a volta ao convívio social com mais oportunidades.

De acordo com a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves, que participou da ação, a Funsat e a Junta Militar são grandes parceiras. “Além de ofertar vagas de trabalho, a Funsat oferece vagas em cursos de capacitação gratuitos ao nosso público e a Junta Militar oferece um atendimento de muita excelência”, destacou.

Também prestigiaram a ação os representantes da Funsat e Junta Militar, Daniel Vilalba e Silvia, além do diretor do EPRACA, Adenor Alves Mendonça, e do Patronato Penitenciário de Campo Grande, Marcos Moises Sant’ana Júnior.

Deixe seu Comentário

Leia Também