Eita! Carlos Alberto de Nóbrega celebra 71 anos de CLT

Um dos maiores ícones da televisão brasileira, Carlos Alberto de Nóbrega comemorou, na última quinta-feira (1º), um marco histórico: 71 anos de carreira dedicada ao entretenimento.

Aos 89 anos, o apresentador segue à frente do programa "A Praça é Nossa", no SBT, onde permanece desde 1987.

A trajetória de Carlos Alberto começou em 1954, quando, aos 18 anos, foi contratado pela Rádio Nacional. Filho do humorista Manuel de Nóbrega, ele se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas logo decidiu seguir os passos do pai no universo artístico.

Com uma carreira marcada por versatilidade, Carlos Alberto escreveu, dirigiu e atuou em diversos sucessos da televisão brasileira, como “Os Trapalhões” e “A Família Trapo”. Seu trabalho ajudou a moldar o cenário do humor no país, tornando-o referência para gerações de comediantes.

