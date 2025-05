Ela apareceu! Lady Gaga ensaia em Copacabana às vésperas de show gratuito no Brasil

Carla Andréa, com g1

Após dias de mistério e expectativa, Lady Gaga finalmente apareceu para os fãs brasileiros. Por volta das 20h desta sexta-feira (2), a estrela pop subiu ao palco montado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para ensaiar seu aguardado show gratuito, que acontecerá neste sábado (3).

Desde que chegou ao Brasil, na madrugada de terça-feira (29), a cantora havia sido vista apenas dentro do carro ao deixar o aeroporto, com os faróis do veículo apagados para evitar exposição.

A ausência pública aumentou o suspense entre os fãs, que acamparam por dias nas areias da praia esperando um sinal da diva.

De vestido preto, cabelos também escuros e usando óculos escuros, Gaga surgiu ao lado da banda e de seus dançarinos, e ensaiou por cerca de uma hora.

No palco, saudou o público em inglês com um entusiasmado "boa noite, galera!" e declarou que sentiu falta do Brasil, revelando estar emocionada por estar de volta ao país após 13 anos de sua única apresentação anterior.

A presença da cantora causou comoção imediata entre os milhares de "little monsters" que já ocupavam a areia de Copacabana. Houve gritos, choros, danças e celulares erguidos em massa para registrar o momento histórico.

Durante o ensaio, Gaga se sentou ao piano e se emocionou ao cantar "Shallow", trilha sonora do filme Nasce uma Estrela, pelo qual venceu o Oscar de melhor canção original. Ela também se aproximou da grade para interagir com os fãs que estavam mais próximos do palco.

O setlist ensaiado por Lady Gaga inclui alguns de seus maiores sucessos e outras faixas mais recentes e inéditas. Entre as músicas tocadas, estavam:

“How Bad Do U Want Me”

“Vanish Into You”

“Bloody Mary”

“Abracadabra”

“Judas”

“Scheiße”

“Garden of Eden”

“Poker Face”

“Perfect Celebrity”

“Disease”

“Paparazzi”

“Alejandro”

