'Ela está de volta': Duts anuncia Festa Julina da UCDB; confira

Chegou a hora de pular fogueira e curtir a melhor época do ano, a das festas julinas. Hoje (1°), a Duts Entretenimento e a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), anunciaram que a Festa Julina da UCDB 2025 está de volta.

O post no Instagram anunciou apenas que a festividade irá acontecer entre os dias 25 e 27 de Junho, na UCDB, localizada em Campo Grande.

A programação e barracas da festa devem ser anunciadas nos próximos dias. Apesar de ainda não ter nomes divulgados, a galera aposta que um dos cantores deve ser a dupla Henrique e Juliano, já que eles cantam a música "A Maior Saudade", que bate com o texto da imagem publicada até agora.

Como em 2024 a festa não aconteceu, alguns ‘fãs’ estão ansiosos para este ano. “Será que iremos voltar para a vida que amamos?”, comentou um rapaz nas redes sociais.

‘A maior do MS’ e ‘Que pancada!! Ela chegou com tudooo’, foram outros comentários na publicação. Alguns disseram já estar até com a roupa de ir’, enquanto outros comemoraram o retorno da festa: “finalmente voltou”.

Confira o post:





