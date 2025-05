"Elas cresceram!", Marmanjos aproveitam versões 'adultas' dos 'bebês reborn'; confira

O mundo adulto, principalmente puxado por homens, está ganhando os ‘babys reborn’, com traços humanos hiper-realistas, passando a substituir as tradicionais bonecas infláveis.

Segundo o CM7, nos Estados Unidos, Japão e Europa, artistas criam bonecas adultas que reproduzem pessoas reais, com altura, peso e texturas de pele quase indistinguíveis. “Nosso objetivo é oferecer uma experiência única, seja para coleção, terapia ou conexão emocional”, explica diz a CEO de uma dessas empresas. Os pedidos variam: de réplicas de entes queridos a companheiras personalizadas com roupas, traços e, em alguns casos, funcionalidades voltadas para o mercado adulto.

Empresas como a japonesa Orient Industry e a americana RealDoll criam modelos com corpos anatomicamente precisos, sensores de toque, aquecimento corporal e até inteligência artificial para interações mais naturais. “As bonecas infláveis estão ficando no passado. Os clientes querem algo que pareça e responda como humano”, diz a representante da Evas Doll, que já atendeu encomendas para esse segmento.

Embora o público inicial fosse majoritariamente feminino, homens de diferentes idades formam uma clientela crescente. Psicólogos destacam que, além do uso sexual, essas bonecas podem ajudar no combate à solidão, ansiedade ou em terapias para traumas.

A tecnologia é um grande atrativo. Modelos avançados incluem respostas verbais, expressões faciais e movimentos limitados, graças à inteligência artificial. No mercado sexual, a personalização é chave: clientes escolhem desde o tom de pele até detalhes anatômicos, criando bonecas únicas.

O preço reflete a complexidade dessas criações. Bonecas hiperrealistas básicas, com detalhes simples e sem tecnologia avançada, custam em média R$ 5.000 a R$ 10.000. Modelos intermediários, com maior realismo e personalização, variam entre R$ 15.000 e R$ 25.000. Já as bonecas mais elaboradas, equipadas com inteligência artificial, sensores de toque, aquecimento e funcionalidades para o mercado sexual, podem chegar a R$ 50.000 ou mais, dependendo do nível de sofisticação.

