Corregedoria-Geral se prepara para troca de nomes

O edital de eleição para para Corregedor-Geral e Corregedor-Geral Adjunto da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) de Mato Grosso do Sul foi publicado nesta quinta-feira (9) no Diário oficial.

A eleição terá nomes que substituiram a atual corregedora geral, Carla Cardoso Nunes da Cunha que já cumpriu dois mandatos de dois anos e Rômulo Augustus Sugihara Miranda

A próxima chapa eleita cumprirá o mandato compreendido no período de 3 de abril de 2023 a 31 de março de 2025.

Os Procuradores do Estado de Categoria Especial terão prazo de cinco dias, a contar da publicação do edital para se inscrever como candidato para o desempenho das funções de Corregedor-Geral e de Corregedor-Geral Adjunto da PGE

A candidatura será formalizada por meio de chapa com os nomes dos candidatos às respectivas funções de Corregedor-Geral e de Corregedor-Geral Adjunto.

Caso não haja candidatos inscritos ou habilitados, serão chamados para exercer as funções os Procuradores com mais tempo na Categoria Especial. Atualmente existem 38 procuradores na categoria especial.

Após as inscrições, o Presidente do Conselho publicará no Diário Oficial a relação das inscrições requeridas.

A Corregedoria-Geral da PGE é o órgão superior da Procuradoria-Geral do Estado, encarregada da orientação e fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos procuradores do Estado, procuradores de Entidades Públicas e advogados integrantes da carreira Assistência Jurídica.

Deixe seu Comentário

Leia Também