Eleição da nova diretoria do Sisalms acontece na próxima terça-feira (9)

Na próxima terça-feira (9), os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS) terão a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa (Sisalms).

A votação será realizada das 8h30 às 16h, na Sala Multiuso, e só poderá participar quem for servidor efetivo sindicalizado e apto a votar.

A eleição acontece em um momento de transição, já que Ana Cláudia Gomes, atual presidente, deixa o cargo após três anos de gestão. Ela fará a prestação de contas da Gestão 2022-2025, das 8h às 8h30, também na Sala Multiuso.

A chapa única registrada para a votação tem Evellyn Abelha como candidata à presidência, e, se eleita, ela assumirá o comando do sindicato para o triênio 2025-2028.

Com esta eleição, os servidores terão a oportunidade de escolher a liderança que irá representá-los nos próximos anos, garantindo a continuidade do trabalho realizado e buscando novas conquistas para a categoria.

