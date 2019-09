Eleição para composição do CRO/MS termina nesta tarde

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Conselho Regional de Odontologia de MS (CRO/MS) realizou nesta quarta-feira (18), a eleição para composição dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul. Os candidatos eleitos dirigirão o órgão no biênio de 24 de novembro de 2019 a 31 de dezembro de 2021.

O comparecimento às eleições é obrigatório a todos os cirurgiões-dentistas titulares de inscrição principal efetuadas até 60 dias antes do pleito. Profissionais com inscrição provisória e secundária e militares com dedicação exclusiva não votam. Já os remidos têm o voto facultativo.

Haverá postos de votação na sede em Campo Grande, na rua Desembargador Leão Neto, 1812 e na Delegacia Regional de Dourados, rua Weimar Torres, 1666, Ed.Adelina Rigotti, das 8h às 17h. Profissionais que não puderem comparecer a um dos locais na data ou dos demais municípios, podem enviar os votos por correspondência.

O cirurgião-dentista em condições para o exercício do voto e que deixar de fazê-lo, pagará multa prevista em lei e Resolução específica do CRO, conforme Art. 40, 1 do Regimento Eleitoral.

De acordo com a responsável pela secretaria da CRO, Silvânia da Silva Silvestre, o número de votos bateu mais da metade estipulado dos 2.500 médicos aptos a votar.

Segundo a assessoria do Conselho, o resultado deve sair até as 19h30, e cerca de 1.500 votos já foram contados

Todas as informações sobre as Eleições, assim como o kit para voto por correspondência e mais orientações estão disponíveis no site do CRO-MS.

