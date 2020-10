Eleitores não podem ser presos a partir de cinco dias antes das eleições

Saiba Mais Política Último dia para que candidatos possam ser presos

Os eleitores não poderão ser presos cinco dias antes das eleições, ou seja, a partir do dia 10, exceto em flagrante delito; em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável; e por desrespeito a salvo-conduto.

Segundo o Código Eleitoral, a regra vale até 48 horas depois do término do primeiro turno. Na prática, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido no período entre 10 e 17 de outubro deste ano, a menos que seja flagrado cometendo crime.

Ainda pelo calendário eleitoral, hoje também é o último dia para a requisição de funcionários e instalações destinadas aos serviços de transporte de eleitores no primeiro e eventual segundo turnos de votação.

No caso dos candidatos , a partir deste sábado (31), eles já não podem ser presos ou detido, a não ser em casos de flagrante.

De acordo com § 2º do Art. 236, ocorrendo qualquer prisão o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator, destaca o advogado.

