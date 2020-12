"Eles não fazem nada", reclama morador há 24h sem energia

Já são 24h sem energia, é o que reclama o morador do Jardim Campo Novo, em Campo Grande. Juliano Cesar fala que a energia acabou ontem e até agora não foi resolvido o problema.

Juliano relatou que entrou em contato com a concessionária de energia em Mato Grosso do Sul, a Energisa, e um atendente para para o outro, "eles não resolvem nada", afirma o morador. "Estão desde ontem falando que já mandaram uma equipe, mas até agora nada", reclama.

Já o dono de um comércio do Jardim Presidente, falou que a energia fica oscilando, e se o problema não for resolvido, ele tem que queime alguns aparelhos eletrônicos que tem no estabelecimento comercial que fica na rua Johanesburgo.

A reportagem do JD1 Notícias, entrou em contato com a Energisa, para saber sobre essa demora para solucionar o problema dos moradores, mas até o encerramento desta matéria, não obtivemos respostas.

