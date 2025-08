Eliane Cantanhêde deixa a GloboNews após 15 anos

A jornalista Eliane Cantanhêde anunciou a sua saída da GloboNews nesta sexta-feira (1º), encerrando uma trajetória de 15 anos como comentarista política do programa Em Pauta.

A informação foi revelada pela coluna F5, da Folha de S. Paulo, e surpreendeu o público e colegas de profissão. Segundo Cantanhêde, a decisão faz parte de um movimento pessoal para reduzir sua carga de trabalho e preservar a saúde mental.

“Tem hora para tudo. É difícil parar, mas eu vinha amadurecendo a ideia, voltei inclusive para a psicóloga e acabou sendo uma boa. Trabalhar das 8 da manhã até 10 da noite, apanhar de todo lado da internet… cansei”, declarou a jornalista ao jornal.

Cantanhêde revelou que mantinha quatro empregos simultaneamente e, diante do esgotamento, decidiu abrir mão de um deles. Formada pela Universidade de Brasília (UnB), ela tem passagens por importantes veículos da imprensa nacional, como revista Veja, O Estado de S. Paulo, Gazeta Mercantil e Folha de S. Paulo, onde dirigiu a sucursal de Brasília entre 1997 e 2003.

A comentarista integrou o time da GloboNews a partir de 2010 e tornou-se uma das vozes mais reconhecidas da análise política na TV brasileira.

Polêmica nas redes sociais

A saída da jornalista, no entanto, foi celebrada com ironia e críticas por Marcelo de Carvalho, empresário e dono da RedeTV!. Na manhã deste sábado (2), ele publicou em sua conta no X (antigo Twitter): “Já vai tarde e esperamos nunca mais ouvir, assistir ou ler nada vindo desta figura.”

A postagem gerou reações imediatas nas redes sociais, com internautas criticando o empresário e ironizando a baixa audiência da RedeTV!. “Então tem que contratar ela pra trabalhar na RedeTV!, ninguém assiste ou vê nada que passa lá”, escreveu um usuário. Outro brincou: “Pensei que você fosse contratar ela pra trabalhar com a Amanda Klein!”

Essa não é a primeira vez que Marcelo de Carvalho se envolve em polêmicas nas redes. No mês anterior, ele foi acusado de racismo ao associar um assalto ocorrido com um familiar em Barcelona à imigração africana, criticando as políticas de acolhimento na Europa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também